Wie man gebrauchten Solarmodulen ein zweites Leben schenken kann

Der Ausbau der Solarenergie geht in Österreich zügig voran . Tausende Module werden im ganzen Land auf Hausdächern, Balkonen und großen Freiflächenanlagen montiert. Üblicherweise funktionieren die Module mehrere Jahrzehnte lang ohne großen Leistungsverlust. Wegen Beschädigungen, Defekten oder einfach wegen der Verfügbarkeit neuerer Produkte mit höherer Effizienz, werden Module in großem Stil ausgetauscht und dem Recycling zugeführt. Das müsste aber nicht sein .

In Recycling-Anlagen wird versucht, die mehrschichtig aufgebauten Module möglichst sortenrein aufzutrennen

KI statt Expert*innen für Analyse

Das Start-up 2nd Cycle aus Amstetten will ausrangierten Photovoltaikmodulen ein zweites Leben schenken. Der Schlüssel dazu soll ein neuartiges, automatisches Prüfverfahren sein. Derzeit ist die Prüfung einzelner Module auf ihre Leistungsfähigkeit noch ein aufwendiger Prozess, erklärt Mitgründer Simon Prüller: „Es ist eine Expert*innentätigkeit, die enorm viel Geld kostet.“ Recyclingunternehmen hätten zwar Geräte, um die Funktionstüchtigkeit von Modulen zu testen, aber die stammen meist von Herstellern von Maschinen für die Qualitätskontrolle in der Modulproduktion. Die Anforderungen für gebrauchte Paneele, die jahrelang Temperaturschwankungen, Hagel und anderen Belastungen ausgesetzt waren, seien anders.

„Ein Photovoltaikmodul ist ein komplexes Bauteil. Es können über 200 unterschiedliche Fehler auftreten“, sagt Prüller. Fehler und Zusammenhänge von Defekten zu erkennen, sei schwierig. Statt einer Sichtprüfung durch Expert*innen könnten künftig Kameras und künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. Dazu kommen noch Messverfahren, wie sogenannte „Flash-Tests“, bei denen Module starken Lichtblitzen ausgesetzt werden. Kleinere Defekte sollen könnten im Zuge des Prüfvorgangs auch gleich behoben werden, etwa kaputte Steckverbindungen oder Risse in der Kunststofffolie an der Rückseite von Siliziummodulen. 3 bis 4 Euro pro Modul soll eine vollautomatische Prüfung in einer Maschine mit hohem Durchsatz künftig kosten. Bisher zahlt man laut Prüller 20 und 30 Euro.

➤ Mehr lesen: Schwieriges Recycling: Wie Photovoltaik nachhaltiger werden kann