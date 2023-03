GIS geht, ORF-Beitrag kommt: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Mit Ende des Jahres wird die GIS-Gebühr durch eine Haushaltsabgabe abgelöst. Das müsst ihr wissen.

Der ORF wird ab 1. Jänner 2024 nicht mehr aus der GIS-Gebühr finanziert. Stattdessen gibt es eine Haushaltsabgabe, die unabhängig davon ist, ob ein Empfangsgerät vorhanden ist oder nicht. Darauf einigte sich die österreichische Regierung am Donnerstag. Wie viel kostet die Haushaltsabgabe? Das Programmentgelt wird bei der Haushaltsabgabe auf 15 Euro reduziert. Der Länderanteil bleibt weiterhin bestehen, er liegt zwischen 0 Euro (Vorarlberg und Oberösterreich) und 6,20 Euro (Steiermark) im Monat. Die Bundesländer sind allerdings "eingeladen", den Länderanteil freiwillig zu streichen. Woraus besteht die jetzige GIS-Abgabe? Die jetzige GIS-Gebühr setzt sich aus dem Programmentgelt für Radio und Fernsehen (18,59 Euro/Monat), Umsatzsteuer (1,86 Euro), Bundesabgaben (2 Euro) sowie einer Landesabgabe (0 Euro in Vorarlberg und Oberösterreich, 4 Euro in Tirol, 4,70 Euro in Salzburg, 5,10 Euro in Kärnten, 5,80 Euro in Wien und Niederösterreich, 6 Euro im Burgenland und 6,20 Euro in der Steiermark). Je nach Bundesland gibt man also zwischen 22,45 und 28,65 Euro im Monat aus. Wer ist von der Haushaltsabgabe befreit? Wer bisher vom GIS-Beitrag befreit war, bleibt auch von der Haushaltsabgabe befreit. Bei den jetzigen Rundfunkgebühren kann eine Befreiung bei sozialer oder körperlicher Hilfsbedürftigkeit beantragt werden. Wie die Abrechnung bei Unternehmen oder Instituten ablaufen wird, soll noch ausgearbeitet werden. Bislang gilt für diese die sogenannte 10er-Regelung. Dabei ist für die ersten 10 Empfangsgeräte an einem Standort eine Gebühr zu zahlen, für weitere 10 Geräte eine zweite Gebühr usw.

Wie teuer ist die Haushaltsabgabe in anderen Ländern? In Ländern wie Deutschland und der Schweiz, die ebenfalls von der geräteabhängigen Gebühr zu einer Haushaltsabgabe gewechselt haben, betragen die Rundfunkgebühren 18,36 Euro bzw. 27,91 Franken (28,28 Euro) im Monat. Damit ist die Abgabe in der Schweiz am teuersten. Am günstigsten ist die Gebühr in Griechenland und Portugal, dort liegt sie bei ca. 3 Euro im Monat. Gelten auch Zweitwohnsitze als Haushalte? Momentan sind Zweitwohnsitze GIS-pflichtig, die Nutzungszeiten können aber auf mindestens 4 Monate pro Jahr beschränkt werden. Nebenwohnsitze, die nicht von einer anderen Person als Hauptwohnsitz genutzt werden, sind künftig vom ORF-Beitrag ausgenommen. Was zählt als Haushalt? In der Schweiz wird das aus den Daten des Einwohnerregisters ermittelt, also dem Schweizer Pendant des Melderegisters. In Ländern wie Italien oder Portugal wird ein Haushalt am Stromverbrauch ausgemacht, die Abgaben werden direkt mit der Stromrechnung eingezogen. Laut den Salzburger Nachrichten sollen die Daten der Stromkund*innen auch in Österreich für das Inkasso herangezogen werden. Rund 400.000 Haushalte sollen neu hinzukommen, die zuvor nicht GIS-Gebühr bezahlt haben. Insgesamt betrifft die Haushaltsabgabe 3,6 Millionen Haushalte in Österreich. Ist der Betrag künftig also Teil der Stromrechnung? Das ist unwahrscheinlich. Laut EU-Vorgaben müssen nicht angemessene Angaben aus Stromrechnungen nämlich entfernt werden. Italien wollte diesen Schritt etwa heuer machen, aus verwaltungstechnischen Gründen wurde diese Auftrennung auf 2024 verschoben.