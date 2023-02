No-GIS-Fernseher: Abverkauf auf Lagerware angekündigt

Beim ORF und der GIS bleibt wohl kaum ein Stein auf dem anderen. Nachdem sich die Regierung grundsätzlich auf eine Haushaltsabgabe geeinigt hat, hat der ORF zahlreiche Sparmaßnahmen angekündigt.

So wie es derzeit aussieht, wird die GIS-Gebühr in ihrer jetzigen Form durch eine Haushaltsabgabe ersetzt. Künftig wird dann wohl eine Gebühr fällig, auch wenn man über kein rundfunkfähiges Gerät verfügt und die ORF-Programme nur per Stream konsumiert.