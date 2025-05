Golden Dome soll USA vor Chinas atomaren Weltraumwaffen schützen

Donald Trump hatte Ende Jänner einen möglichen Raketenangriff als weitaus größte Bedrohung für die Vereinigten Staaten bezeichnet. Dabei kämen nicht nur konventionelle Interkontinentalraketen in Fragen, sondern auch andere Waffen, die mit nuklearen Sprengköpfen bestückt sind.

Um die USA vor solchen Raketenangriffen effizient schützen zu können, hat der US-Präsident ein Dekret unterzeichnet, das die Einrichtung eines Raketenabwehrschirms vorsieht. Der Name: Golden Dome - in Anlehnung an das israelische Luftabwehrsystem "Iron Dome".