Google Bard soll bald Bilder generieren können

Der von Google entwickelte KI-Chatbot Bard soll bald auch Bilder generieren können, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Stellt man dem Chatbot Fragen, würden Bilder aufgerufen, um den Nutzer*innen durch visuelle Darstellungen ein besseres Verständnis zu ermöglichen.

Dabei handelt es sich um bereits im Internet vorhandene Bilder, und nicht um KI-generierte Bilder, wie sie etwa von Dall-E, Midjourney oder Adobe Firefly erstellt werden. Aber: „Wir werden auch Adobe Firefly integrieren, damit Sie Ihre eigenen kreativen Ideen einfach und schnell in hochwertige Bilder umsetzen können", sagte ein Google-Sprecher in einer Erklärung. Auch können in Bard Bilder direkt angefordert werden.

➤ Mehr lesen: Google öffnet Zugang zu ChatGPT-Konkurrenten Bard

Kursanstieg von 4,1 Prozent

Anfang des Monats war künstliche Intelligenz ein zentrales Thema auf der jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O. Laut CNET wurde der Begriff im Laufe der 2-stündigen Präsentation über 140 Mal verwendet. Nach der Google I/O verzeichnete der Konzern einen Kursanstieg von 4,1 Prozent. Dies deutet auf Vertrauen der Anleger*innen hin.