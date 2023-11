Sackgasse: Google Maps schickte Autofahrer in die Wüste

Seit es GPS-Navigation in Autos gibt, ist eine der wichtigsten Regeln im Umgang damit, dass man ihnen nicht blind vertrauen sollte. Und gleichzeitig kennen wohl die Meisten die Situation, in der man es dann doch tut. Etwa dann, wenn einem Maps einen deutlich kürzeren Weg, als die bekannte Route vorschlägt.

Genau das ist mehreren US-Amerikaner*innen passiert, die auf dem Weg vom Formel-1-Rennen in Las Vegas zurück nach Los Angeles waren. Wer diese Strecke via Auto zurücklegt, nimmt in der Regel die Hauptverbindungsstraße Interstate 15 (I-15). Sie führt am Rande der Mojave-Wüste entlang, unter normalen Umständen dauert die Fahrt keine 4 Stunden.

Sandsturm war Auslöser

Ein Sandsturm im Bereich der Straße hielt an dem fraglichen Tag allerdings den Verkehr auf. Google Maps hatte dafür aber eine Lösung parat: ein Umweg, der 50 Minuten Zeit spart. Shelby Easler, eine der Betroffenen, die mit ihrem Bruder unterwegs war und auf TikTok über ihre Erlebnisse berichtete, erzählte gegenüber SFGate, dass sie das erste Mal die Strecke Las Vegas - Los Angeles gefahren ist. Deswegen war ihr nicht bewusst, dass es de facto keinen anderen Weg als die I-15 gibt.

Mehrere Autofahrer*innen, die sich auf Maps verlassen hatten, folgten der Anweisung von Maps. Die vermeintliche Abkürzung durch die Wüste entpuppte sich nach einiger Zeit aber als Off-Road-Trail. Laut einem Posting von Easler auf TikTok führte der Weg über Steine und Büsche, wodurch das Auto komplett zerkratzt wurde.