Leak zeigt, wie viel Google-Mitarbeiter verdienen

Softwareentwickler*innen verdienen bei Google im Schnitt am meisten, aber auch andere Stellen werden fürstlich entlohnt.

Google, Meta oder Apple - viele Softwareentwickler*innen würden wohl alles geben, um für diese Unternehmen zu arbeiten. Das liegt nicht nur am Prestige, sondern auch am fürstlichen Gehalt. Ein Dokument aus dem Jahr 2022 zeigt nun, wie viel Ingenieur*innen beim Internetriesen Google verdienen.

280.000 Dollar für Ingenieur*innen

Wie Businessinsider berichtet, liegt das Median-Jahresgehalt bei Google-Mitarbeiter*innen bei 279.802 Dollar, also gut 23.000 Dollar im Monat. Das bedeutet, dass genau eine Hälfte der Mitarbeiter*innen mehr verdient, die andere weniger. Aktienpakete und Boni sind dabei bereits eingerechnet. Berücksichtigt wurden mehrere Stellen wie etwa Analyst*innen und Softwareentwickler*innen in den USA.

Softwareentwickler*innen verdienen dabei das meiste Geld, die höchste Entwicklerstelle (Level 7) wird mit 718.000 Dollar vergütet. Die höchsten Gehälter im Bereich Forschung, UX-Design, Sales oder in der Rechtsabteilung bewegen sich zwischen 300.000 und 400.000 Dollar pro Jahr. Google-Chef Sundar Pichai strich im Vorjahr rund 226 Millionen Dollar ein, wobei der Großteil aus einem Aktienpaket stammt, das alle 3 Jahre ausgeschüttet wird. Das Grundgehalt des CEOs beträgt "nur" 2 Millionen Dollar.

Leben in Kalifornien ist teuer

Nicht vergessen sollte man allerdings, dass die Mieten und Lebenshaltungskosten rund um San Francisco zu den höchsten in den USA gehören. Die durchschnittlichen Mieten rund um Mountain View, wo sich das Hauptquartier des Unternehmens befindet, liegen bei knapp 5.000 Dollar. Außerdem hat der US-Bundesstaat Kalifornien einen der höchsten Steuersätze auf Einkommen in den USA. Bei einem Gehalt von 280.000 Euro gehen rund 103.000 Dollar an den Staat.