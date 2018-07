Google Street View ab sofort in Österreich verfügbar

Es hat fast zehn Jahre gedauert, doch nun ist endlich soweit: Googles Street View ist ab sofort auch in Österreich verfügbar. Die Städte Wien, Graz und Linz können ab sofort mit den 360-Grad-Fotos erkundet werden. Die Aufnahmen wurden bereits im zweiten Halbjahr 2017 durchgeführt und in den vergangenen Monaten an die Auflagen der Datenschützer angepasst.

Im Laufe des Sommers sollen die Street-View-Kameras auch in Klagenfurt, Villach, Bregenz, Feldkirch und Dornbirn unterwegs sein. Die Fahrzeuge sind ab Freitag auf den Straßen zu finden, die Aufnahmen sollen bis zum Wintereinbruch abgeschlossen sein. Ab Anfang August kommt auch eine neue Version des Street-View-Autos zum Einsatz, das über eine verbesserte Kamera verfügt. Dabei wurde vor allem das "Stitching" (das Zusammensetzen der verschiedenen Aufnahmen) sowie die Farbqualität der Aufnahmen verbessert. Zudem wurde die Auflösung deutlich erhöht. Die Entwicklung der Kamera wurde von einem früheren NASA-Ingenieur geleitet, wie Google hervorhebt.

In der offiziellen Google-Liste sind aber auch andere Städte, wie Eisenstadt, St. Pölten, Salzburg, Innsbruck und Wels, aufgeführt. Diese wurden laut Google erst zum Teil mit der sogenannten Trekker-Kamera erfasst, dieses Jahr kommen auch Auto-Aufnahmen dazu. Insgesamt will Google dieses Jahr mehr als 20.000 Kilometer erfassen. Auch Wien soll mit den neuen Fahrzeugen erneut aufgezeichnet werden. Die neuen Aufnahmen werden voraussichtlich 2019 veröffentlicht.