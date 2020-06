Greta Thunberg: "Plötzlich agiert die Menschheit so, wie es sein muss"

Die Sendung mit Thunberg war bereits vor der offiziellen Ausstrahlung am frühen Samstagnachmittag per Podcast verfügbar. Darin sprach Thunberg auch über ihre Atlantiküberfahrt nach New York City, ihre aufregenden Monate in den USA und die emotionale Rede ("How dare you?"), die sie im September 2019 bei den Vereinten Nationen gehalten hatte. "In der UN-Vollversammlung spricht man vermutlich nur einmal im Leben", sagte die junge Schwedin. Deshalb habe sie sich entschlossen, das Beste daraus zu machen - damit sie sich in 60 oder 70 Jahren nicht darüber ärgere, zu wenig gesagt zu haben. Deshalb hätten ein paar Gefühle in die Rede hineingespielt.