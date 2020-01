Warum sich Greta Thunberg auf Twitter jetzt Sharon nennt

In der BBC-Show „Celebrity Mastermind“ werden Prominenten Quizfragen gestellt. Oft scheitern sie daran. So auch die britische Schauspielerin Amanda Henderson, die sich auf die Frage nach der schwedischen Klima-Aktivistin, die das Buch „No One is Too Small To Make A Difference“ geschrieben hat, nur mit Raten zu helfen wusste. Sie versuchte es schließlich mit dem Namen „Sharon“.

Die richtige Antwort wäre Greta Thunberg gewesen. Ein Clip mit Hendersons falscher Antwort ging im Netz viral und wurde innerhalb eines Tages mehr als 6 Millionen Mal angesehen. „2020 is cancelled“ („2020 ist abgesagt“), schrieb Twitter-Nutzer Mark Smith darüber: