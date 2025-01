China baut Gerät, um Eiskügelchen in Fusionsreaktor zu schießen

Diese Art, Brennstoff in einen Fusionsreaktor zu injizieren, soll auch bei großen Reaktoren wie ITER zum Einsatz kommen.

Fusionsreaktoren erzeugen Energie, indem sie Wasserstoff-Isotope - also Deuterium und Tritium - zu Helium verschmelzen. Dabei wird Energie in Form von Wärme freigesetzt. Um diese Fusionsreaktion in Gang zu setzen, braucht es Temperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius.

➤ Mehr lesen: Wann haben wir endlich Strom aus Kernfusion?

Das Plasma, in dem die Reaktionen ablaufen, muss durch starke Magnete in der Schwebe gehalten werden. Sonst würde die Hitze die Reaktorwände zerstören. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie kriege ich neuen Brennstoff in den Reaktor, damit die Fusionsreaktion kontinuierlich weiterlaufen kann?

Maschinengewehr mit gefrorenen Kugeln

Die Antwort: Man schießt gefrorene Brennstoffpellets direkt ins Plasma. Würde man Deuterium und Tritium lediglich als Gas in den Reaktor "einspritzen", würde der Brennstoff das Plasma nie erreichen.