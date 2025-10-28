Musk's Wikipedia ist live: Das ist der Unterschied zum Original
Elon Musk hat seine Wikipedia-Alternative gestartet. Die Website mit dem Namen Grokipedia bietet ein ähnliches Design mit einer Suchmaske und Artikeln mit Quellenverweisen. Sie wurde bei der KI-Firma xAI des Tech-Milliardärs entwickelt.
Die Wikipedia-Alternative hatte aber schon zu Beginn Startschwierigkeiten. Veröffentlicht wurde sie am Montag, dann brach die Seite zusammen. Jetzt funktioniert sie wieder - zu finden sind dort auch KI-generierte Artikel, wie wired berichtet.
Kopie von Wikipedia?
Allerdings fiel Nutzern auf, dass einige Texte auf Artikeln bei Wikipedia basieren. So verwies der Technologie-Blog "The Verge" auf den Grokipedia-Beitrag zu Apples Macbook Air, unter dem steht, dass er von Wikipedia "adaptiert" worden sei.
Der Entwicklungsstand von Grokipedia wird zum Start als "Version 0.1" bezeichnet. Schon in diesem Stadium sei die Enzyklopädie seiner Meinung nach "besser als Wikipedia", schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X.
Musks wettert gegen Wikipedia
Wikipedia-Beiträge werden von Nutzern erstellt und bearbeitet. Musk behauptet aber schon lange, die Enzyklopädie sei nicht objektiv und habe eine linke politische Ausrichtung. Er selbst ist für rechte Ansichten bekannt.
Die Artikel selbst vermitteln den Eindruck, dass Musks Meinung einfließt. “Eine Reihe bemerkenswerter Grokipedia-Einträge prangerte die Mainstream-Medien an, hob konservative Standpunkte hervor und perpetuierte manchmal historische Ungenauigkeiten”, fasst wired zusammen. Auf eine Anfrage von Gizmodo erhielt das Medienunternehmen folgende Antwort von xAI: “Traditionelle Medien lügen”.
Grok soll Fakten checken
Der Name von Musks Enzyklopädie-Gegenentwurf lehnt an den des xAI-Chatbot Grok an. Musk hatte stets verkündet, Grok solle eine KI-Software sein, die nach der Wahrheit suche. In den vergangenen Monaten sorgte Grok allerdings für eine Kontroverse wegen antisemitischer Äußerungen. Musks Firma machte eine fehlerhafte Programmierung dafür verantwortlich.
Über den Artikeln der Musk-Enzyklopädie steht, dass sie von Grok einem Faktencheck unterzogen worden seien. Bisher ist unklar, wie genau das funktioniert - und auf welche Quellen dabei zum Beispiel zugegriffen wird. KI-Software ist zudem generell für sogenannte Halluzinationen bekannt, bei denen sie plausibel klingende Informationen erfindet.
"Wir sind immer noch dabei, zu verstehen, wie Grokipedia funktioniert", hieß es in einer Stellungnahme der Wikimedia-Stiftung, die hinter der Wikipedia steht, bei "The Verge". Sie verwies darauf, dass KI-Firmen auf von Menschen erstellte Beiträge, etwa bei Wikipedia, zurückgreifen. Insgesamt sollen rund 900.000 Artikel auf Grokipedia zu finden sein, wie gizmodo berichtet. Auf Wikipedia sind es laut der Website Wikicount rund 7 Millionen englischsprachige Artikel.
