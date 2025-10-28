Musk's Wikipedia ist live: Das ist der Unterschied zum Original

Elon Musk hat seine Wikipedia-Alternative gestartet. Die Website mit dem Namen Grokipedia bietet ein ähnliches Design mit einer Suchmaske und Artikeln mit Quellenverweisen. Sie wurde bei der KI-Firma xAI des Tech-Milliardärs entwickelt.

Die Wikipedia-Alternative hatte aber schon zu Beginn Startschwierigkeiten. Veröffentlicht wurde sie am Montag, dann brach die Seite zusammen. Jetzt funktioniert sie wieder - zu finden sind dort auch KI-generierte Artikel, wie wired berichtet.

➤ Mehr lesen: US-Regierung stoppt Grok-Einsatz nach antisemitischen Aussagen

Kopie von Wikipedia?

Allerdings fiel Nutzern auf, dass einige Texte auf Artikeln bei Wikipedia basieren. So verwies der Technologie-Blog "The Verge" auf den Grokipedia-Beitrag zu Apples Macbook Air, unter dem steht, dass er von Wikipedia "adaptiert" worden sei.

Der Entwicklungsstand von Grokipedia wird zum Start als "Version 0.1" bezeichnet. Schon in diesem Stadium sei die Enzyklopädie seiner Meinung nach "besser als Wikipedia", schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X.