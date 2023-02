Britisches Atom-U-Boot wurde mit Klebstoff repariert

Fahrlässige Reparaturen an der Reaktorkammer der HMS Vanguard sorgen in Großbritannien für Aufregung.

Die HMS Vanguard ist mit ihren 150 Metern Länge eines der größten U-Boote der britischen Marine. Es wird mit Kernenergie angetrieben, an Bord befindet sich also ein kleiner Atomreaktor.

Dieser sorgt nun für Aufruhr in der Royal Navy. Wie der Guardian berichtet, hat die Behörde eine interne Untersuchung angeordnet, die fahrlässigen Reparaturen an dem Reaktor nachgehen soll. Angeblich wurden Kühlrohre in der Reaktorkammer mit Klebstoff repariert, heißt es.

Standards missachtet

Berichten zufolge hatten sich ursprünglich Schrauben an den besagten Kühlrohren gelöst. Anstatt diese zu ersetzen, hätten Angestellte des zuständigen Rüstungskonzerns Babcock die Bolzen aber kurzerhand wieder angeklebt. Die behelfsmäßige Reparatur wurde schließlich bei einer Inspektion der Vanguard entdeckt und gemeldet.

"Es ist eine Schande", wird ein anonymer Mitarbeiter der Navy in The Sun zitiert. "Bei der Kernkraft kann man nicht an der falschen Stelle sparen. Standards sind Standards. Nukleare Standards werden niemals kompromittiert". Die geklebten Schrauben befestigten die Isolierung an den Kühlrohren des Kernreaktors.