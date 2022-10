Hagel zerfetzt Nase von Airbus A320

Die Maschine sollte eigentlich am Flughafen Asunción in Paraguay landen. Wegen des Schlechtwetters wurde sie zum Flughafen Foz do Iguaçu in Brasilien umgeleitet.

Allerdings konnte der A320 den Sturm so nicht entkommen. Beim Landeanflug geriet die Maschine in den Hagelsturm. Ein Video eines Passagiers zeigt, wie das Flugzeug durch das Gewitter fliegt. Verletzt wurde dabei niemand.