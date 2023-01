Umweltschutz: Menschliche Haare sollen Flüsse sauber halten

Verarbeitete Haare werden in Belgien in Abflüsse gelegt. Sie fungieren als Filter, um Verschmutzungen im Wasser aufzufangen.

Friseur*innen in Belgien übergeben die geschnittenen Haare ihrer Kund*innen an die Non-Profit-Organisation Dung Dung, die diese zum Schutz der Umwelt recycelt. Im Rahmen des Projekts Hair Recycle wird das Haar mit einem einfachen Verfahren in verfilzte Quadrate verarbeitet, welche Öl und andere umweltverschmutzende Kohlenwasserstoffe absorbieren.

Laut der Website könne 1 Kilogramm Haar bis zu 8 Liter Öl aufsaugen. Die Matten können in Abflüsse gelegt werden, um Verschmutzungen im Wasser aufzusaugen, bevor sie einen Fluss erreichen. Daneben können die Haare auch zu Biokomposit-Recyclingbeutel verarbeitet werden.