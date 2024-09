Implodiertes U-Boot hat sich auf einfaches Excel-Sheet verlassen

Navigation per handgezeichneter Karte

Bei OceanGate war dieser Prozess anders organisiert. Die Daten der Schallimpulse wurden laut der ehemaligen Mitarbeiterin per Hand auf einem Zettel notiert und anschließend in ein Excel-Sheet eingegeben. Erst dann wurde eine Mapping-Software mit dem daraus errechneten Ergebnis gefüttert.

Auf einer handgezeichneten Unterwasserkarte wurde in der Folge das U-Boot zum Wrack der Titanic gelotst. Die Navigationsdaten wurden per Hand alle 5 Minuten errechnet und per SMS an das U-Boot weitergegeben. Die Erklärung der ehemaligen Mitarbeiterin ist im obigen Video ab 6:45:36 zu sehen.

Die ehemalige Mitarbeiterin hat ihre Vorgesetzten mit deutlichen Worten darauf hingewiesen, dass die Navigation des U-Boots nicht zeitgemäß sei. Nachdem sie ihnen mitgeteilt hatte, dass "das eine idiotische Art der Navigation" ist, hat sich nicht mehr lange für OceanGate gearbeitet.

