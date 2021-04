In Japan gibt es jetzt Pokemon-Kanaldeckel

Mit Pokemon Go sollten Menschen dazu gebracht werden, im Freien nach virtuellen Mini-Monstern zu suchen. Es geht aber auch anders: In ganz Japan werden derzeit bunte Kanaldeckel installiert, die Motive aus dem Pokemon-Universum zeigen. Jeder Deckel - auf japanisch "Pokefuta" genannt - ist einzigartig.

Pokemon unter Palmen

Wie CNet berichtet, gibt es die Pokemon-Kanaldeckel bereits in 15 Präfekturen in Japan. In der vergangenen Woche wurde der erste Pokefuta auf der Insel Kyushu, in der Stadt Miyazaki installiert. Je nach Einsatzort werden die Pokemons auf den Kanaldeckeln in lokale Szenerien eingebettet. In Miyazaki sind es etwa Sehenswürdigkeiten und Palmen, die auf das ganzjährig milde Klima in der Stadt hinweisen sollen.