Influencerin streamt Geburt live auf Twitch

Die Twitch-Streamerin Fandy war bisher bekannt dafür, World of Warcraft , Overwatch und League of Legends zu spielen. Als ihre Fruchtblase am Dienstag platzte, änderte die hochschwangere Content-Creatorin ihr Programm.

In Anwesenheit von Hebammen, Freundinnen und ihrem Ehemann streamte sie fast 8 Stunden lang die Geburtsvorbereitungen und ihre Wehen. Auf einem großem Bildschirm im Hintergrund war dabei die ganze Zeit der Twitch-Chat zu sehen.

„Luna Rose“ kam um 2:45h auf die Welt

Tausende ihrer rund 370.000 Follower feuerten sie mit Emojis, GIFs und Nachrichten an. Am Mittwoch um 2:45 Uhr früh kam schließlich ihr zweites Kind auf die Welt. Fandy nannte es „Luna Rose“, es ist das erste Kind, dessen Geburt via Twitch-Livestream übertragen wurde.