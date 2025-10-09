Influencerin streamt Geburt live auf Twitch
Die Twitch-Streamerin Fandy war bisher bekannt dafür, World of Warcraft, Overwatch und League of Legends zu spielen. Als ihre Fruchtblase am Dienstag platzte, änderte die hochschwangere Content-Creatorin ihr Programm.
In Anwesenheit von Hebammen, Freundinnen und ihrem Ehemann streamte sie fast 8 Stunden lang die Geburtsvorbereitungen und ihre Wehen. Auf einem großem Bildschirm im Hintergrund war dabei die ganze Zeit der Twitch-Chat zu sehen.
„Luna Rose“ kam um 2:45h auf die Welt
Tausende ihrer rund 370.000 Follower feuerten sie mit Emojis, GIFs und Nachrichten an. Am Mittwoch um 2:45 Uhr früh kam schließlich ihr zweites Kind auf die Welt. Fandy nannte es „Luna Rose“, es ist das erste Kind, dessen Geburt via Twitch-Livestream übertragen wurde.
Im Chat gratulierte auch Twitch-CEO Dan Clancy, wie The Verge berichtet: „Fandy. Best of luck and congratulations. Wishing you the best in this journey.” Kaum Minuten auf der Welt, trudelten über Twitch bereits zahlreiche Spenden für das Baby ein.
Mittlerweile hat das Video 669.000 Aufrufe. Fandy bedankte sich auf Twitter bei ihren vielen Zuseherinnen und Zusehern. Dabei kündigte sie an, ihren OnlyFans-Account stillzulegen.
