Wie sich Instagram 2022 neu erfinden will

Die Skandale, mit denen sich Instagram in diesem Jahr konfrontiert sah, spricht Adam Mosseri nicht an.

Der Instagram-Chef Adam Mosseri hat ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem er mitteilt, wie sich die Social-Media-Plattform im kommenden Jahr neu erfinden will.

„Wir überlegen uns, wer wir sind, was wir wertschätzen und welche Art von Veränderung wir in der Welt bewirken wollen“, so Mosseri.