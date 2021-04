iPhone ging in Flugzeug in Flammen auf

Eine Boeing 787-9 der British Airways war zwischen Miami und London Heathrow unterwegs. 40 Minuten vor der Landung in Großbritannien hat eine Business-Class-Passagierin ihren Sitz von der Liegeposition in eine waagrechte Position gestellt.

Das Kabinenpersonal setzte umgehend Feuerlöscher ein und konnten das rauchende Gerät löschen. Versuche, das Handy aus dem Sitz zu entfernen schlugen fehl. Da sich das Smartphone nicht weiter erhitzte und es nur mehr wenige Minuten zur Landung waren, setzte der Pilot das Landemanöver wie gewohnt fort.

Ein Mitglied des Kabinenpersonal wachte während der Landung noch mit einem Feuerlöscher bewaffnet neben dem eingeklemmten iPhone XR. Am Ende konnte das Flugzeug sicher landen, alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

42 ähnliche Fälle in 5 Jahren

Zugetragen hat sich der Vorfall bereits im Oktober 2020. Der Unfallbericht wurde allerdings erst jetzt veröffentlicht. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass in den vergangenen 5 Jahren in 166 Fällen Smartphones in Flugzeugsitze eingeklemmt wurden. 42 Geräte sind dabei in Flammen beziehungsweise Rauch aufgegangen.