Neue Funktion: So rettet ihr euer iPhone, wenn es nicht mehr startet

Wenn das iPhone immer wieder abstürzt, kann das Nutzerinnen und Nutzer in den Wahnsinn treiben. Doch noch ist das Gerät aus dem Hause Apple nicht verloren und man kann sich sogar selbst helfen.

Durch eine im Rahmen von iOS 26 veröffentlichte Funktion steht iPhone-Nutzerinnen und -Nutzern jetzt eine unkomplizierte Möglichkeit zur Verfügung, das Fehlverhalten zu beheben. Der Wiederherstellungsassistent ist für iPads und iPhones verfügbar, wie Macwelt berichtet.

Mit dem Wiederherstellungsassistenten Probleme lösen

Mit dem Wiederherstellungsassistenten ist es möglich, Probleme beim Systemstart oder jene, die zum Abstürzen des Smartphones führen, zu beheben. Dafür braucht es im Gegensatz zu früheren Methoden keinen PC. Wie heise berichtet, gibt es die Funktion aber auch für MacBooks.

Mit der Aktivierung des Wiederherstellungsassistenten lädt man die zur Behebung des Problems notwendige Software herunter. Dafür braucht es lediglich eine funktionierende WLAN-Verbindung.

Wie man den Wiederherstellungsassistenten startet

Um den Wiederherstellungsassistenten manuell zu starten, muss das Gerät mit Strom versorgt werden, also an das Ladekabel angesteckt werden. Im nächsten Schritt schaltet man das iPhone aus.

Danach braucht es etwas Geduld. Man muss die Seitentaste lange gedrückt halten, nach etwa 10 Sekunden erscheint das Apple-Logo, nach etwa 20 Sekunden die Meldung “mit dem Computer verbinden”. Dann kann man die Seitentaste kurz loslassen, muss sie dann schnell 2 Mal hintereinander drücken.