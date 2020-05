Josef Hader macht sich über Verschwörungstheoretiker lustig

Nun hat sich auch der österreichische Kabarettist Josef Hader mit Verschwörungen auseinandergesetzt. In einer Videobotschaft auf Facebook „klärt“ er „auf“, dass Hitler eigentlich Frieden wollte, aber sich "nicht ganz durchsetzen" konnte und die Bevölkerung alle 100 Jahre ausgetauscht wird. Er hinterfragt, warum Manner Schnitten immer genau in die Verpackung passen und Flugzeuge gerade so hoch fliegen, dass man nicht erkennt, ob die Erde eine Kugel ist.

"Kritischer Bürger"

Er sei während der Corona-Krise viel im Internet unterwegs gewesen und habe Sachen gefunden, „des glauben‘s ned“. Hader bedient sich dabei in überspitzter Weise der Rhetorik und der wichtigsten Schlagwörter der Verschwörungstheoretiker: Er sei kein angepasster Mensch, sondern ein kritischer Bürger, der selbstständig denkt und hinter den Mainstream schaut. Dazu trägt er ein T-Shirt mit einer Föderalisten-Flagge.

Es ist nicht das erste Video, dass Hader in diesem Stil aufgenommen hat. Bereits im April hatte er auf Facebook mitgeteilt, er habe keine Angst vor dem Coronavirus. Er würde viel beten, mit Desinfektionsmittel gurgeln und sei beim ÖAMTC, da könne ihm also nichts passieren, scherzte der Kabarettist.

Ob er mit der Einstellung die leicht beeinflussbare Zielgruppe von Verschwörungstheoretikern tatsächlich anspricht, ist fraglich. Unterhaltsam ist sein Ansatz aber trotzdem.