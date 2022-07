Server-Update legt Notruf lahm, Millionen Kanadier ohne Internet

15 Stunden langer Ausfall

Der Ausfall begann am Freitag in der Früh und dauerte mehr als 15 Stunden. Mittlerweile sind die meisten Services wieder hergestellt. Staffieri schrieb in einer Nachricht an seine Kund*innen, dass die Services wieder hergestellt seien un das Netzwerk seit Samstag Mittag wieder "fast vollständig operabel" sei.

Man habe das Equipment, das den Fehler verursacht habe, vom Netz getrennt und den Verkehr umgeleitet, so dass die Services und das Netzwerk wieder Schritt für Schritt im Netz aufgetaucht seien. Rogers entschuldigte sich auch für die "Unannehmlichkeiten", die durch den Ausfall entstanden waren.