TikTok-Trend: Tausende Kias und Hyundais gestohlen, Städte klagen

Der TikTok-Trend “Kia Boyz” hält die Polizei in mehreren Städten immer noch in Atem.

Der Trend “ Kia Boyz ” hatte gezeigt, wie Kriminelle die Lenksäulenabdeckung bestimmter Modelle entfernen und einen USB-Anschluss freilegen können. Mit einem USB-Kabel können sie in Folge das Auto starten und stehlen. Anschließend folgen in der Regel zahlreiche TikTok-Videos, in denen sie mit dem gestohlenen Auto durch die Gegend kurven. Vom Niedermähen von Straßenlaternen bis hin zu Verfolgungsjagden mit der Polizei.

Ein viraler Trend auf TikTok sorgte in den vergangenen Jahren für einen dramatischen Anstieg an Autodiebstählen der Marken Hyundai und Kia (Kia ist Teil der Hyundai Motor Group).

Tausende Autos gestohlen

Wie Vice nun berichtet, geht die Zahl an gestohlenen Autos in den USA in die Tausende. Den Autoherstellern geht es jetzt naturgemäß an den Kragen und nicht nur vonseiten der bestohlenen Besitzer*innen. So haben seit Beginn dieses Jahres auch Städte wie Seattle, Baltimore, Cleveland, New York, Chicago, St. Louis, und Columbus geklagt. Die vielen gestohlenen Autos würden die lokalen Polizeibehörden schlichtweg überfordern.

Alleine in Chicago wurden laut einer vergangenen Woche eingereichten Klage im Jahr 2022 über 8.800 Kia-Modelle gestohlen, also 24 pro Tag. Milwaukee, die größte Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin, gilt als eines der Epizentren der Kia Boyz. Im Schnitt wurden dort im Juni 2011 16 Autos pro Tag gestohlen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht (Seite 5).

"Unbegründet"

In einer Stellungnahme gegenüber Vice wies ein Kia-Sprecher die Klagen als “unbegründet” zurück. Ein Hyundai-Sprecher erklärte, dass die Autos den staatlichen Anti-Diebstahlsanforderungen entsprechen würde. Er verweist auf ein Software-Update, das sich Fahrer*innen holen können, welches die Gefahr reduziert. Auch werde Fahrer*innen angeboten, dass sie sich kostenlos Lenkradsperren besorgen könnten.