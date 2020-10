Kim Kardashians Geburtstagsparty wird zum Copypasta-Meme

Unternehmerin und Reality- sowie Social-Media Star Kim Kardashian hat am Dienstag mit einer Reihe von Tweets zu ihrem Geburtstag aufhorchen lassen. Ihren 40er feierte sie nämlich, indem sie zahlreiche Freunde auf eine private Insel fliegen ließ. Fotos lassen auf einen entsprechend luxuriösen Aufenthalt schließen.

„Nach zwei Wochen Gesundheitsuntersuchungen und Quarantäne überraschte ich meinen engsten Freundeskreis mit einem Ausflug auf eine private Insel, wo wir so tun konnten, als wären die Dinge nur für einen kurzen Moment normal“, schrieb Kardashian. Und: „Vor COVID wusste keiner von uns wirklich zu schätzen, was für ein einfacher Luxus es war, in einer sicheren Umgebung reisen und mit Familie und Freunden zusammen sein zu können.“