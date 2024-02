Klettern, skaten, feiern: Wie neues Leben in alte Kirchen kommt

Immer weniger Menschen sind gläubig – das bedeutet auch weniger Einnahmen für die Glaubensgemeinschaften. Eine Folge davon sind leere Kirchen, die verkauft werden. Was soll man mit diesen Gebäuden machen?

Es gibt mehrere Optionen, Misch- und Umnutzung etwa. Alles Mögliche kann in solchen Gebäuden untergebracht werden. So können die ehemaligen Gotteshäuser etwa zu Sporthallen umgebaut werden. In der spanischen Stadt Llanera wurde eine Kirche in eine Skater-Halle umgebaut. Die Skater*innen, die in „The Skate Church“ verkehren, sind ihrer Sache ähnlich stark verpflichtet wie die Gläubigen, in den hundert Jahren vor ihnen.