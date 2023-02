Klimaschutzministerium fördert Austausch von Stromfressern im Haushalt 

An einen möglichen Gerätetausch ist eine kostenlose Energiesparberatung geknüpft. Das Klimaschutzministerium will damit einkommensschwachen Haushalten beim Energie- und Kostensparen helfen.

Das Klimaschutzministerium hat einen neuen Fördertopf aufgelegt, im Rahmen dessen stromfressende Elektrogeräte in einem Haushalt gegen energiesparendere Geräte ausgetauscht werden können. Die Kosten werden dabei zu 100 Prozent übernommen .

Wie kommt man zu einer Förderung

Zunächst muss man sich einen Termin für eine Erstberatung vereinbaren - ab sofort unter caritas.at/energiesparberatung. Im Rahmen dieser Erstberatung wird dann der Förderantrag gemeinsam erstellt. Anschließend findet eine Energieberatung vor Ort im Haushalt statt. Wird dabei ein Gerätetausch empfohlen, ist ein kostenloser Tausch möglich.

Für einen geförderten Elektrogroßgerätetausch kommen all jene in Frage, die von der GIS befreit sind. Auch wenn man einen Heizkostenzuschuss der Länder, Wohnbeihilfe, Sozialhilfe oder Ausgleichshilfe in Anspruch nimmt, kann man um die Förderung ansuchen. Sollte keiner der genannten Nachweise vorliegen, kann man einen möglichen Anspruch auch extra bewerten lassen.

Für 2023 stehen dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung. Die Aktion soll bis 2026 laufen, sodass sich ein Gesamtfördervolumen von 120 Millionen Euro ergibt.