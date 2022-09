Knight Rider ist 40: Die besten Momente der Kultserie

„Er kommt. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“ Mit diesen Sätzen ist eine ganze Generation aufgewachsen. Die erste Folge der Actionserie Knight Rider lief vor 40 Jahren - am 26. September 1982 - im US-Fernsehen. Sie machte den (menschlichen) Hauptdarsteller zum Weltstar.

„Es fühlt sich an wie gestern. Ich kann mich noch an fast alles erinnern“, sagt US-Star David Hasselhoff (70) zum runden Jubiläum seiner ersten großen Serienrolle. Der Entertainer ist 30 Jahre alt, als die Doppelfolge „Knight of the Phoenix“ auf dem Kabelsender NBC ausgestrahlt wird. Der Held löst für die fiktive „Foundation für Recht und Verfassung“ unter der Leitung von Devon Miles (Edward Mulhare) Kriminalfälle - zusammen mit seinem sprechenden Sportwagen K.I.T.T..

Der YouTube-Kanal Knight Rider Official hat die 40 besten Momente aus der Serie gesammelt: