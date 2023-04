Kommandobrücken aller Raumschiff-Enterprise-Versionen in 360 Grad

30.04.2023

Das Roddenberry Archive beglückt Star-Trek-Fans mit einer neuen Webseite und mehreren Behind-the-Scenes-Videos.

Anlässlich des Endes der dritten Staffel von "Star Trek: Picard" wurde eine ganze Fülle an Hintergrundmaterial über Star Trek aus dem Roddenberry Archive veröffentlicht. The Roddenberry Archive - quasi der Nachlass von Serienerfinder Gene Roddenberry - und das Cloud-Grafik-Unternehmen OTOY haben unter anderem eine Webseite gestartet, in der man jede Kommandobrücke von jeder Version des Raumschiffes Enterprise in 360 Grad-Ansichten überblicken kann.

Kirk und Q erzählen Außerdem wurde eine ganze Palette an Videos veröffentlicht, in denen die Geschichte des Science-Fiction-Universums von Star Trek erkundet wird. Unter anderem wird die Entstehung der Sets dokumentiert, mit denen die Brücken der Enterprise erschaffen wurden. Für die Videos wurden Stars wie William Shatner (Captain Kirk), John de Lancie (Q aus Star Trek: Next Generation) oder Terry Matalas (Produzent von Star Trek: Picard) gewonnen. Die Rekonstruktion der Enterprise-Brücken wurde unterstützt von Künstlern, die an den Sets mitgearbeitet haben, sowie von Doug Drexler und Dave Blass, den Autoren der "Star Trek Encyclopedia".