Kriegsmythos? Großmutter, die Drohne mit Gurkenglas vom Himmel holte, geht viral

Nun soll eine Frau Kontakt mit dem ukrainischen Nachrichtenportal Liga.Life aufgenommen haben, die meint, die Geschichte sei wahr. Ihr zufolge handle es sich um ihre Großmutter Elena, die dem Portal für ein Interview zur Verfügung stand.

Keine Gurken, sondern Tomaten

Tatsächlich habe sie tatsächlich eine Drohne vom Himmel geholt. Elena sei auf ihrem Balkon gesessen und habe geraucht. Dabei hörte sie ein summendes Geräusch und sah etwas in der Luft schweben. Erst dachte sie, es handle sich um einen Vogel. Bemerkte wenig später aber, dass es etwas anderes war.

Was an der viralen Geschichte allerdings nicht wahr sei, sei das Glas mit Essiggurkerl. „Ich weiß nicht, wo die Fabel über die Gurken herkommt“, sagte sie. In Wahrheit handelte es sich nämlich um eingelegte Tomaten. Das Glas unter ihrem Sessel sei das schwerste Objekt in ihrer Reichweite gewesen, dass sie der Drohne nachwerfen konnte.

Später habe sie die Drohne auseinandergenommen und die Teile in unterschiedliche Mistkübel entsorgt – aus Angst, das Gerät könnte mit einer Tracking-Software ausgestattet sein. Wann der Vorfall stattfand und von wem die Drohne stammt, ist unklar.

Ob die Geschichte nun tatsächlich wahr ist, kann nicht 100-prozentig bestätigt werden. Worauf zu achten ist, um Fake News in sozialen Netzwerken nicht zu verbreiten, hat die futurezone zusammengefasst.