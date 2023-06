Die norwegische Reederei Hurtigruten will in Zukunft umweltschonend unterwegs sein. Dazu hat sie ihr erstes emissionsfreies Kreuzfahrtschiff vorgestellt.

Kreuzfahrten sind beliebter denn je – obwohl die riesigen Schiffe gewaltige Umweltsünder sind. Die bis zu 362 Meter langen Kreuzfahrtschiffe pflügen mit Schweröl oder Diesel durch die Ozeane. Die Wonder of the Seas etwa hat Platz für bis zu 6.988 Passagiere und verbraucht 250.000 Liter Diesel – pro Tag .

Dazu gehört die stromlinienförmige, futuristische Form, die Gästen außerdem eine bessere Aussicht gewähren soll. Hinzu kommt eine „ Luft-Schmierung “. Dabei werden Luftbläschen am Rumpf erzeugt, die den Wasserwiderstand senken. Bei Schiffen mit Schweröl-Antrieb können mit so einem System bis zu 15 Prozent Treibstoff eingespart werden.

KI dockt effizient an

Eine KI soll der Kapitän*in unter die Arme greifen, um möglichst energieeffizient zu manövrieren, auch beim An- und Ablegen. Dazu werden in den nächsten Jahren Daten gesammelt. Hurtigruten betreibt ua. die gleichnamige Postschifflinie in Norwegen, bei der täglichen 34 Häfen angefahren werden. So sollten genügend Daten zusammenkommen, auch bei schwierigen Wetterbedingungen.

Durch die KI-Unterstützung soll die Brücke kleiner werden, was wiederum mehr Platz für Kabinen schafft. Dadurch ist das Schiff auch effizienter als Schiffe mit ähnlicher Länge. Laut der Reederei wird die Brücke eher einem Flugzeug-Cockpit ähneln als einer klassischen Brücke eines Kreuzfahrtschiffs.

Als weitere Sparmaßnahme werden neue Konzepte für die Hotellerie an Bord entwickelt. Diese könne laut der Reederei bis zu 50 Prozent des Energieverbrauchs eines Schiffs ausmachen. Das gesetzte Ziel: Das neue Schiff soll die Hälfte weniger Energie für die Hotellerie benötigen als die Schiffe, die die Reederei jetzt in seiner Flotte hat.