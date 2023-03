Tausende Nutzer gingen Krypto-Bot auf den Leim

Ein Geschäftsmodell, das zu schön klingt, um wahr zu sein? Ist es auch. Wie die BBC berichtet , verloren bereits tausende Anleger*innen weltweit Geld an die angeblich in den USA ansässige Firma. Expert*innen meinen, es könnte sich um einen der bislang größten Kryptoskandale weltweit handeln. Die dubiose Webseite ist weiterhin online.

Diese perfide Taktik habe das Unternehmen laut Tabusca auch bei gewöhnlichen App-Nutzer*innen angewandt. Man habe sie dazu angespornt, gegen Krypto weitere Kund*innen für die App zu gewinnen. "Die Art und Weise, wie die Leute in diesem Unternehmen agieren, ähnelt eher einem Schneeballsystem als einem echten Unternehmen", so die Expertin.

Laut der BBC sei die Nutzung der Bot-App vor allem in Rumänien verbreitet, da der prominente rumänische IT-Experte Gabriel Garais sie dort öffentlichkeitswirksam unterstützte. Garais hat inzwischen zugegeben, ebenfalls Geld an iEarn Bot verloren zu haben.

"Ich habe einen Monat lang in einen Bot investiert", erzählt eine ehemalige iEarn-Bot-Kundin der BBC. Hunderte Euro habe sie in das angebliche Krypto-Unternehmen gesteckt. "Es sah ziemlich professionell aus, bis sie irgendwann Wartungsarbeiten ankündigten."

Falsche Angaben

Dabei sieht iEarn Bot eigentlich vertrauenswürdig aus. In aufwendig produzierten YouTube-Videos präsentiert sich die Krypto-Plattform als in den USA ansässiges Unternehmen mit einer Reihe von "strategischen Partnern" - darunter etwa das renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT), der Techkonzern Huawei und der Chiphersteller Qualcomm. Gegründet wurde iEarn Bot angeblich von einem kanadischen Entrepreneur. Sowohl der Unternehmer als auch die "strategischen Partner" geben gegenüber der BBC an, nicht mit iEarn Bot in Verbindung zu stehen. Es wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Laut Tabusca überrasche vor allem das Ausmaß des Scams der Krypto-Firma. "Nach dem, was wir gesehen haben, ist die Zahl der Investor*innen ziemlich hoch. In Indonesien zum Beispiel behaupten sie, dass sie 800.000 Kund*innen hatten."

Trotz zahlreicher Berichte ist die iEarn-Bot-Webseite weiterhin online. Das Unternehmen setzt auch regelmäßig Tweets ab, zuletzt vor wenigen Stunden.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.