Krypto-Scams: Opfer verloren seit 2021 über eine Milliarde Dollar

Ein Bericht der US-Handelsbehörde FTC gibt detaillierte Einblicke in den Betrug mit Krypto-Assets.

Durch das Investieren in Kryptowährungen versprechen sich viele Anleger*innen das große Geld. Das nutzen Kriminelle aus und versuchen mit Schwindeleien Opfern Geld in Millionenhöhe aus der Tasche zu ziehen.

Wie die US-Handelbehörde FTC in einem neuen Bericht festgestellt hat, haben Kriminelle seit Beginn des Jahres 2021 über eine Milliarde US-Dollar in Form von Krypto-Assets erbeutet.

Immer mehr Betrugsfälle

Über 46.000 Personen meldeten einen Betrugsfall in den USA. Am häufigsten seien die Drahtzieher mit Bitcoin (70 Prozent), Tether (10 Prozent) oder Ether (9 Prozent) bezahlt worden. Seit 2018 hat sich die Verlustsumme versechsfacht, heißt es in dem Bericht. Damals wurde im 1. Quartal noch Token im Wert von 12 Millionen Dollar ergaunert, während es im Jahr 2022 bereits 329 Millionen waren.

Am häufigsten werden Anleger*innen mit Investmentgeschäften abgezockt, bei denen Kriminelle mit scheinbar interessanten Investitionsmöglichkeiten locken. Seit 2021 seien auf diese Weise 575 Millionen Dollar erbeutet worden.

"Romance Scams" auf dem Vormarsch

Auf Platz 2 folgen sogenannte "Romance Scams", bei denen romantische Beziehungen ausgenutzt werden, um an Token zu kommen. "Diese Tastatur-Casanovas blenden die Leute offenbar mit ihrem angeblichen Reichtum und ihrer Kultiviertheit“, heißt es in dem Bericht. Kriminelle böten Opfern an, bei der Anlage ihres Geldes behilflich zu sein, nur um sie dann um ihr Geld zu bringen. Die FTC schätzt einen durchschnittlichen Verlust von 10.000 pro Romance-Scam.

Platz 3 belegen schließlich Betrügereien, bei denen sich die Drahtzieher als Geschäftsleute oder Beamt*innen ausgeben. Rund 133 Millionen Dollar hätten Opfer seit Beginn 2021 auf diese Weise verloren. „Diese Scams können mit einer SMS über einen angeblich nicht autorisierten Amazon-Kauf oder mit einem alarmierenden Online-Pop-up beginnen, das wie eine Sicherheitswarnung von Microsoft aussieht“, so der Bericht. „Von dort aus wird den Leuten mitgeteilt, der Betrug wäre beträchtlich und ihr Geld sei in Gefahr“. Viele würde eine derartige Angstmache dazu bewegen, Token zu transferieren, so die FTC.