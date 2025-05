Land plant gratis ChatGPT Plus für gesamte Bevölkerung

ChatGPT Plus kostet 20 US-Dollar pro Monat und bietet einen erweiterten Zugang sowie höhere Nutzungslimits.

Was bringt es, wenn die gesamte Bevölkerung Zugang zu ChatGPT Plus hat? Wenn es nach den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geht, so einiges.

Denn das Land plant den KI-Chatbot für alle Einwohnerinnen und Einwohner kostenlos zur Verfügung zu stellen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit OpenAI.

Noch in Verhandlung

Noch gibt es keine Einigung zwischen dem Land und dem Unternehmen. Die Maßnahme ist aber Teil des Infrastrukturvorhabens “Stargate UAE”. Dabei handelt es sich um einen Plan zur Schaffung eines KI-Hubs in Abu Dhabi.

Dafür hat sich das KI-Unternehmen G42 aus Abu Dhabi mit OpenAI, Oracle und Nvidia zusammengetan. Das Ziel ist, einen 1-Gigawatt-Rechencluster im 5-GW-KI-Campus zu errichten.

Dabei handelt es sich dann um einen der leistungsstärksten der Welt. In der ersten Phase soll er mit einer Leistung von rund 200 Megawatt bis zum nächsten Jahr in Betrieb genommen werden.

Der 5-GW-KI-Campus

Der 5-GW-KI-Campus soll von den VAE und den USA gemeinsam betrieben werden, wie thenationalnews berichtet. Seit Monaten werden deshalb intensive Verhandlungen geführt, um dafür genügend Chips und Grafikprozessoren bereit zu stellen.

Ein Hintergrund für die Entscheidung, ChatGPT Plus der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen, ist das Bestreben der Vereinigten Arabischen Emirate, ihre Wirtschaft breiter aufzustellen. Das Land möchte sich zunehmend vom Erdöl als zentralem Wirtschaftsfaktor lösen und eine führende Rolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz einnehmen.

Open AI for Countries

Stargate UAE ist Teil von OpenAI’s neuer Open AI for Countries Initiative. Das Programm soll Länder dabei unterstützen, ihre eigene KI-Infrastruktur sowie dazugehörige Tools aufzubauen. Laut OpenAI Chef Sam Altmann soll damit auch eine intelligentere Gesundheitsversorgung, modernere Bildung und sauberere Energie ermöglicht werden.

Laut einem aktuellen Blogpost von OpenAI heißt es: “Im Rahmen der Partnerschaft werden die Vereinigten Arabischen Emirate das erste Land der Welt sein, das ChatGPT landesweit anbietet und den Menschen im ganzen Land die Möglichkeit gibt, auf die Technologie von OpenAI zuzugreifen.”

Darüber hinaus hat sich OpenAI noch nicht zu dem Plan geäußert, ChatGPT kostenlos für die gesamte Bevölkerung der VAE zur Verfügung zu stellen. Damit hätten dann aber über 10 Millionen Menschen Zugang zu einem der derzeit leistungsfähigsten KI-Dienste.

Was im Abo enthalten ist

Normalerweise kostet ein ChatGPT Plus Abonnement 20 US-Dollar pro Monat. Im Vergleich zur kostenlosen Version kann man sich mit der günstigsten Bezahlversion erwarten, erweiterten Zugang zu haben.

Das bedeutet, dass Anfragen dieser Nutzer bei hoher Auslastung Priorität haben. Darüber hinaus kann man damit große Dateien hochladen und analysieren lassen. Auch bessere Bildfunktionen, Deep-Research-Tools und erweiterte Sprachfunktionen sind in diesem Abo enthalten.

Wer noch mehr KI benötigt, zahlt für das OpenAI Pro Abo 200 Dollar im Monat. Damit erhält man unbegrenzten Zugriff auf alle Modelle von ChatGPT, sowie exklusive Funktionen wie Deep Research und erweiterte Sprach- und Videofunktionen. Im Vergleich zum günstigeren Plus-Abo hat man deutlich höhere Nutzungslimits und priorisierten Zugang zu neuen Funktionen.