London verbietet diese "unverantwortliche" Bitcoin-Werbung

"Wenn ihr Bitcoin in der U-Bahn seht, ist es Zeit zu kaufen", heißt es in einer Plakatwerbung. Zu sehen war die Reklame auf öffentlichen Verkehrsmitteln in London in leicht abgewandelten Formen. Die Krypto-Börse Luno wollte damit auf sich aufmerksam machen.

Nicht auf Risiken hingewiesen

Investitionen in Bitcoin seien komplex, stark schwankend und man könne schnell viel Geld verlieren. Das stehe in Kontrast mit der Aussage der Werbung. "Aus diesem Grund kamen wir zu dem Schluss, dass die Werbung unverantwortlich ist", heißt es in einem Statement der ASA.

Die Werbung habe die Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit von Konsumenten ausgenutzt. Die Risiken, die mit einem Investment in Kryptowährungen einhergehen, würden in der Reklame nicht adressiert, so die ASA. Aus diesen Gründen dürfe die Anzeige in der Form nicht mehr erscheinen.