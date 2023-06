Zweiter "Made in China"-Passagierjet wird ausgeliefert

Laut chinesischen Medien hat die Auslieferung des 2. Comac-Flugzeugs des Typs C919 begonnen. Das Passagierflugzeug soll bis Mitte Juni an die Fluggesellschaft China Eastern Airlines übergeben werden. Einzelheiten sind aber noch unklar.

Erster kommerzieller Flug im Mai

Das erste C919-Flugzeug wurde im Dezember vergangenen Jahres ebenfalls an China Eastern Airlines ausgeliefert. Nach 6 Monaten Vorbereitungszeit hat der Passagierjet am 28. Mai seinen ersten kommerziellen Flug von Shanghai nach Peking absolviert (die futurezone berichtete). In der C919 reisten 130 Passagier*innen, die Fahnen schwangen und patriotische Lieder sangen.

China Eastern Airlines soll 2022 und 2023 insgesamt 4 C919 Flugzeuge übernehmen, weitere Abnahmepläne sollen noch festgelegt werden. Die geplante C919-Flotte soll Stück für Stück auf populären Routen zwischen Shanghai, Peking, Xi'an, Kunming, Guangzhou, Chengdu und Shenzhen eingesetzt werden.

1.200 Anfragen für China-Flieger

Der Hersteller, das Konsortium Comac (Commercial Aircraft Corporation of China), verkündete erst vor Kurzem, dass es mehr als 1.200 Anfragen für den Passagierjet gebe. Neben 5 bestätigten Aufträgen von China Eastern gebe es Interesse von 7 verschiedenen chinesischen Leasinggesellschaften in Staatsbesitz, die insgesamt 300 Stück anforderten. Diese Flugzeuge werden höchstwahrscheinlich über die Leasingfirmen ebenfalls an chinesische Fluggesellschaften übergehen. Auch die Hainan Airlines Group gab bereits den Bau von 60 C919 in Auftrag.