Konkurrenz für Boeing und Airbus: China zertifiziert eigenen Jet C919

Hergestellt wird er vom staatlichen Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) . Die Kurz- und Mittelstreckenmaschine soll in erster Linie eine Konkurrenz für die Marktführer Airbus und Boeing darstellen. Der Jet soll bis zu 168 Passagiere befördern können und tritt damit gegen Airbus’ A320-Familie sowie Boeings 737 an.

Verzögerte Entwicklung

Die Entwicklung des C919 jedoch von zahlreichen Verzögerungen begleitet. Eigentlich hätte der C919 schon vor 6 Jahren fliegen sollen. Der Grund für die verzögerte Entwicklung waren laut Nikkei Asia technische Herausforderungen und Lieferprobleme.

Insbesondere das von Donald Trump eingeführte Handelsverbot mit China habe einen Einfluss auf die Produktion gehabt. Denn obwohl der Jet in China gebaut wird, kommen etwa 60 Prozent der C919-Komponenten von US-amerikanischen Unternehmen.

Ausländische Kunden

In China hofft man nicht nur, dass der Jet am heimischen Markt gut ankommt. So soll er auch an ausländische Airlines verkauft werden. Zuletzt kam etwa Interesse von der nigerianischen Nationalairline Nigeria Air, wie Reuters berichtet.