Kurioser Tweet bringt Mark Hamill eine halbe Million Likes

"Du könntest einfach nur deinen Namen twittern und würdest dafür Tausende Likes bekommen", schrieb sie in Richtung Hamill. Dieser stieg umgehend drauf ein und twitterte schlicht: "Mark Hamill".

Ein anderer, der ebenso lediglich seinen eigenen Namen twitterte, konnte zwar nicht so viele Likes sammeln, brachte es damit aber sogar zu einem eigenen Spaß-Feiertag. Die Rede ist vom ehemaligen britischen Politiker Ed Balls .

Hamill, der in insgesamt 6 Stars-Wars-Filmen den Jedi-Master Luke Skywalker spielte, hat auf Twitter 4,7 Millionen Follower . Er gehört zu denjenigen, die die Plattform regelmäßig und auch für Interaktionen mit seinen Fans nutzen.

Was folgte, dürfte selbst den erfolgsverwöhnten Schauspieler gewundert haben: Innerhalb kurzer Zeit konnte der kuriose Tweet mehr als eine halbe Million Likes aufweisen. Mittlerweile steht der Zähler bei 613.000 Likes . Außerdem wurde das Posting mehr als 37.000-Mal retweetet .

Im April 2011 postete Balls eine Twitter-Nachricht, die nur aus seinem Namen bestand. Damals war er Mitglied des Schattenkabinetts der oppositionellen Labour-Partei, weshalb sein kurioser Tweet für Aufsehen sorgte und vor allem Gelächter sorgte.

Offenbar wollte der Politiker auf Twitter nach seinem Namen suchen und verwechselte das Posting-Feld mit dem Suchfeld. Er stand zu seinem Fauxpas und ließ den Tweet stehen, der umgehend zum Meme wurde.

In den darauffolgenden Jahren erinnerten sich Twitter-User*innen an den denkwürdigen Tweet und wünschten sich am 28. April gegenseitigen einen "Happy Ed Balls Day".