Mark Zuckerberg verklagt Meta
Kennt ihr Mark Zuckerberg? Nein, nicht den Facebook-Gründer, Milliardär, Hobby-MMA-Kämpfer und passionierten Goldkettchenträger, der im Weißen Haus ein und aus geht.
Gemeint ist jener Mark Zuckerberg, der im US-Bundesstaat Indiana eine Kanzlei für Insolventsrecht betreibt. Und da er um einiges älter ist als jener Mark Zuckerberg, der mindestens eine Luxus-Bunkeranlage für das Ende der Welt besitzt, könnte man ihn auch als den "originalen" Mark Zuckerberg bezeichnen.
Profil und Seite mehrfach gesperrt
Das kümmert aber Facebook wenig. Auf der Plattform wurde die Seite und das private Profil des Anwalts in den vergangenen Jahren mehrmals gesperrt. Der Grund: Er soll sich als Mark Zuckerberg, Meta-CEO, ausgeben.
Das wäre alles halb so schlimm, würde Zuckerberg auf Facebook nicht auch Geld in die Hand nehmen, um seine Anwaltskanzlei zu bewerben. 11.000 Dollar hat Zuckerberg dafür in den vergangenen Jahren ausgegeben. Doch sobald die Seite wegen angeblichen Identitätsdiebstahls gesperrt wird, ist sie nicht mehr aufrufbar. Bezahlen muss Zuckerberg die Werbung trotzdem.
Zuckerberg klagt Zuckerberg
Nun sieht der Anwalt Mark Zuckerberg keinen anderen Ausweg, als die Facebook-Mutterfirma Meta zu verklagen. "Ich habe bessere Dinge zu tun, als Facebook zu verklagen, und sie haben auch mehr Geld. Aber ich weiß einfach nicht, wie man das abstellen kann", sagt Zuckerberg zu einem lokalen Fernsehsender. Es dauere nämlich immer mehrere Monate, bis die Seite wieder online auffindbar ist.
Mark Steven Zuckerberg leidet bereits seit Jahren unter der Berühmtheit seines Namensvetters, Mark Elliot Zuckerberg. So wurde er bereits vom Staat Washington verklagt und sein privates Facebookprofil wurde 5 Mal deaktiviert.
Zudem ist er ein beliebtes Ziel von Hackern: Er wird mehrmals am Tag aufgefordert, das Passwort seines Facebook-Kontos zu ändern und wird rund um die Uhr von Menschen angerufen, denen Geld von "Mark Zuckerberg" versprochen wurde. Dazwischen gesellen sich Telefonanrufe von Menschen, die Hilfe mit Facebook brauchen oder dort veröffentlichte Fotos gelöscht haben wollen.
Wie im Film
Regelmäßig erhält er Post und Pakete mit Beschwerden und Vorschlägen, wie man Facebook besser machen könnte. Bei einer Nachbarschafts-App wurde Zuckerberg gesperrt, weil er einen "falschen Namen" angegeben hätte. Und als er einmal für die Arbeit in Las Vegas war, verursachte er einen Aufruhr, weil sein Fahrer mit einem Schild mit der Aufschrift "Mark Zuckerberg" am Flughafen stand.
"Manchmal fühle ich mich wie in der Michael Jordan ESPN-Werbung, wo der Name einer normalen Person ständig Verwechslungen verursacht", sagt Zuckerberg.
"Wenn der jüngere Mark Zuckerberg herfliegen oder mich auf seine Yacht einladen will, um sich persönlich zu entschuldigen, würde ich nicht nein sagen", sagt Zuckerberg zum TV-Sender. Und sollte der Milliardär einmal in finanzielle Schwierigkeiten geraten, würde Zuckerberg auch gerne seinen Fall übernehmen.
