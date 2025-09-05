Mark Zuckerberg verklagt Meta

Es ist nicht einfach, einen berühmten Namensvetter zu haben - besonders, wenn es Mark Zuckerberg ist.

Kennt ihr Mark Zuckerberg ? Nein, nicht den Facebook-Gründer, Milliardär, Hobby-MMA-Kämpfer und passionierten Goldkettchenträger, der im Weißen Haus ein und aus geht .

Gemeint ist jener Mark Zuckerberg, der im US-Bundesstaat Indiana eine Kanzlei für Insolventsrecht betreibt. Und da er um einiges älter ist als jener Mark Zuckerberg, der mindestens eine Luxus-Bunkeranlage für das Ende der Welt besitzt, könnte man ihn auch als den "originalen" Mark Zuckerberg bezeichnen.

Profil und Seite mehrfach gesperrt

Das kümmert aber Facebook wenig. Auf der Plattform wurde die Seite und das private Profil des Anwalts in den vergangenen Jahren mehrmals gesperrt. Der Grund: Er soll sich als Mark Zuckerberg, Meta-CEO, ausgeben.

Das wäre alles halb so schlimm, würde Zuckerberg auf Facebook nicht auch Geld in die Hand nehmen, um seine Anwaltskanzlei zu bewerben. 11.000 Dollar hat Zuckerberg dafür in den vergangenen Jahren ausgegeben. Doch sobald die Seite wegen angeblichen Identitätsdiebstahls gesperrt wird, ist sie nicht mehr aufrufbar. Bezahlen muss Zuckerberg die Werbung trotzdem.

Zuckerberg klagt Zuckerberg

Nun sieht der Anwalt Mark Zuckerberg keinen anderen Ausweg, als die Facebook-Mutterfirma Meta zu verklagen. "Ich habe bessere Dinge zu tun, als Facebook zu verklagen, und sie haben auch mehr Geld. Aber ich weiß einfach nicht, wie man das abstellen kann", sagt Zuckerberg zu einem lokalen Fernsehsender. Es dauere nämlich immer mehrere Monate, bis die Seite wieder online auffindbar ist.