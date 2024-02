Wie man Matratzen vor der Müllverbrennung rettet

Matratzen sollen künftig öfter wiederverwertet werden. Eine Allianz von Unternehmen will sich darum kümmern.

Ein Produkt, das so gut wie jeder Mensch in Österreich täglich – bzw. nächtlich – verwendet, hat einen beträchtlichen CO2-Fußabdruck: Matratzen. Sie landen, sobald sie nicht mehr gebraucht werden, im Sperrmüll. In Müllverbrennungsanlagen werden sie immerhin thermisch verwertet. Im Grunde gehen dadurch aber wertvolle Ressourcen verloren. Für neue Matratzen müssen Materialien wieder nachproduziert werden.

Das Ganze könnte anders laufen. Matratzen lassen sich so gestaltet, dass sie am Ende ihres Einsatzes leicht zu recyceln sind. Sie könnten gesammelt, verarbeitet und wieder zu neuen Produkten gemacht werden.