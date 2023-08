4.444 Dollar pro Woche: Mattel sucht "UNO-Influencer"

4.444 Dollar pro Woche

Mattel lockt dabei mit einem Gehalt von 4.444 Dollar pro Tag. Der Chief UNO Player muss nur 4 Tage pro Woche à 4 Stunden arbeiten. Der Bewerbungsprozess ist ebenso kurios. Interessent*innen werden in der Jobbeschreibung nicht etwa um gewöhnliche Arbeitsproben oder ein Motivationsschreiben gebeten. Stattdessen sollen sie ein TikTok erstellen, in dem sie ihre beste UNO-Erinnerung oder ihr liebstes UNO-Spiel auflisten.

Der erfolgreiche Bewerber soll schließlich an verschiedenen Orten in New York Fremde zum UNO-Spielen herausfordern. Die Inhalte werden dann auf TikTok, Instagram und Co ausgestrahlt.