Mehrere Verletzte bei der Squid Game Realityshow

Der Streaminganbieter Netflix bringt die Erfolgsserie Squid Game als Realityshow zurück. Diese soll dem Original jedoch deutlich näher sein, als es sich die Teilnehmer*innen vorgestellt haben. Sie berichten von "unmenschlichen Bedingungen".

Ähnlich wie bei der Netflix-Serie treten auch in der Realityshow mehrere Teilnehmer*innen in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Wer ausscheidet, bezahlt das zwar nicht mit dem Leben, verliert aber die Chance auf 4,56 Millionen Dollar Preisgeld.

Stundenlanges Ausharren bei Minusgraden

456 Personen konnten sich für die Show qualifizieren. Voraussetzung war, dass man mindestens 21 Jahre alt ist und Englisch spricht. Zudem mussten die Interessenten auch ausführliche psychische Tests bestehen. Der erste Dreh wurde am vergangenen Montag durchgeführt, die Dreharbeiten finden in Großbritannien statt.

Das erste "Spiel" war für einige der Teilnehmer*innen bereits zu viel: Sie mussten auf einem verlassenen Militärflughafen nördlich von London bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stundenlang bewegungslos stehen. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, mussten Notärzt*innen insgesamt 11 Mal eingreifen. Netflix selbst spricht von 3 Personen, die medizinische Hilfe benötigten.