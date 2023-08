Meta plant Chatbot, der Berühmtheiten nachäfft

Meta könnte an einem neuen KI-Dienst arbeiten, mit dem Nutzer*innen auf Instagram, Facebook und WhatsApp chatten können. Wie die Financial Times unter Berufung auf Firmeninsider berichtet, könnte der Chatbot dafür " Personas " annehmen. Dabei sind einerseits personalisierte Empfehlungen - etwa Reisetipps aus der Sicht eines Surfers - oder die Imitation von Berühmtheiten wie Abraham Lincoln möglich.

Dass Meta an seinem Sprachmodell " LLaMA " und Personas arbeitet, teilte CEO Mark Zuckerberg bereits im Februar 2023 mit. Damals erklärte er, die Personas könnten in verschiedenen Bereichen wie WhatsApp- oder Messanger-Chats, Marketing und Instagram-Filtern eingesetzt werden.

Im Juli präsentierte Zuckerberg dann eine kostenlose Open-Source-Version von Llama 2. Zuvor hatte der App-Forscher Alessandro Paluzzi Hinweise auf 30 verschiedene Personas in der Instagram-Chat-Funktion entdeckt. In einem Screenshot, den er auf Twitter teilte, können Nutzer*innen zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten auswählen und Fragen stellen.

Neuer Plattform für Werbung

Wie die Financial Times anmerkt, könnte neben erhöhter Nutzungsdauer auch ein erweiterter Werbemarkt Ziel des Chatbots sein. Meta verdient mit gezielter, personalisierter Werbung Geld. So könnten die Chats verwendet werden, um gezielte Werbung auszuspielen. Vorgemacht hat das bereits Snapchat mit seinem ChatGPT-Bot "My AI". Dort wurden Nutzer*innen testweise Werbelinks in Konversationen eingeblendet, wenn diese zur Unterhaltung passen.

Bisher hat sich Meta noch nicht zur neuen Funktion geäußert. Im September wird das Unternehmen erneut seine Entwickler*innen-Konferenz Connect veranstalten. Dann werden neue Informationen dazu erwartet, wie Meta KI in seine Apps integrieren möchte.