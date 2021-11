Facebook schließt Werbung in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit aus

Meta, der neue Name für das Mutterunternehmen, das Facebook und Instagram verwaltet, will die Möglichkeiten seiner Werbekund*innen einschränken. Laut einem Beitrag im Meta for Business-Blog, blockiert der Konzern die Verwendung detaillierter Targeting-Optionen, die Werbung auf Grundlage von Engagement in „sensiblen“ Bereichen anzeigen.

Dazu zählt unter anderem die ethnische Zugehörigkeit, religiöse Ansichten, politische Überzeugungen und die sexuelle Orientierung. "Wir haben von Experten Bedenken gehört, dass Targeting-Optionen wie diese auf eine Art und Weise verwendet werden könnten, die zu negativen Erfahrungen für Menschen in unterrepräsentierten Gruppen führt", schreibt Graham Mudd, Metas Vizepräsident für Marketing und Anzeigen, in dem Beitrag.