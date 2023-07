Bings KI-Chat auch für Chrome und Safari verfügbar

Bei der Nutzung des Chatbots in den Browsern scheint es aktuell noch Einschränkungen zu geben.

Bings KI-Chatbot wird nun auch für Googles Chrome und Apples Safari ausgerollt. Microsoft testet bereits die Integration. „Wir freuen uns, den Zugang noch mehr Nutzer*innen zugänglich zu machen, sobald unsere Standardtestverfahren abgeschlossen sind“, sagt die Microsoft-Sprecherin Caitlin Roulston gegenüber The Verge.

Bei der Nutzung des Chatbots in den zusätzlichen Browsern scheint es aktuell jedoch noch Einschränkungen zu geben. So lassen sich beispielsweise nur Prompts mit 2.000 Zeichen eingeben. Im Edge-Browser sind es doppelt so viele Zeichen. Zudem wird die Konversation mit dem Bot nach nur 5 Runden statt nach 30 zurückgesetzt. Außerdem scheinen mehrere lästige Pop-ups auf, die zum Herunterladen von Edge auffordern.

Dark-Mode für Bing-Chat

Microsoft hat daneben auch den Dark-Mode für den Bing-Chat eingeführt, dürfte aber noch nicht gänzlich ausgerollt worden sein. Dieser kann grundsätzlich aktiviert werden, indem man beim Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke des Bing-Chats die Option Erscheinungsbild und dannach Dunkel oder Systemstandard anklickt.

Während Googles Bard in allen Browsern genutzt werden kann, war der Bing-Chatbot bisher nur im Microsoft-Browser Edge verfügbar.