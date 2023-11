Microsoft Teams sorgt dafür, dass euer Zimmer immer aufgeräumt aussieht

Microsoft stellte während seiner Konferenz Ignite 2023 viele Neuerungen für Unternehmen vor. Darunter auch eine Kleinigkeit, die für viele aber eine große Erleichterung bringen könnte. Mit der Funktion " Decorate your Background " (dekoriere den Hintergrund) soll man den eigenen Raumauf Knopfdruck aufräumen können.

Wir bei den verschiedenen Hintergründen für das Videocall-Programm kann man zwischen verschiedenen Arten wählen, wie die KI den Hintergrund umräumen soll. So kann man einfach auf "Clean up" (aufräumen) klicken, und die Unordnung wird mit einem Klick entfernt. Stattdessen werden einige Deko-Elemente platziert, damit die Wohnung aussieht, wie in einem Einrichtungshaus.

Alternativ kann man den eigene Raum aber auch umdekorieren, indem man auf "Celebration" (festlich) oder "Fancy" (edel) klickt. Dann bekommt das Zimmer etwa ein weihnachtliches Flair oder einen edlen Touch.

➤ Mehr lesen: Neue Microsoft-Teams-App ist da: Das ändert sich

Verbesserte Stimmenwiedergabe

Ein weiteres Feature soll die KI-basierte Stimmenisolation sein. Damit sollen die Stimmen der Teilnehmenden auch in lauten Umgebungen besser zu hören sein. Repetitive Töne im Hintergrund soll das System einfach ausblenden können. Die Features sollen Anfang 2024 für Nutzer*innen verfügbar werden.

Gleichzeitig soll mit Microsoft Mesh auch ein Metaverse-Klon starten. Hier können Nutzer*innen Avatare erstellen, die sich an virtuellen Konferenztischen austauschen und 3D-Spiele spielen können.