Eigentlich wollte das US-Militär ein zu einem Wasserflugzeug umgebaute Tank- und Transportflugzeug MC-130J bereits 2021 präsentieren. 2 Jahre später lässt das Militärflugzeug noch immer auf sich warten. Und es dürfte wohl noch 2 bis 3 Jahre dauern, bis es abheben wird.

Der Fortschritt des Projekts mit dem offiziellen Namen MC-130J Amphibious Capability, oder auch MAC, wurde kürzlich auf der Konferenz "SOF Week" vorgestellt. Laut U.S. Air Force Colonel Ken Kuebler werden man "in 2 bis 3 Jahren versuchen, die volle Leistungsfähigkeit zu demonstrieren."

Noch in der Entwicklungsphase

Gründe für die Verspätung des MAC wurden keine angegeben. Momentan erprobe man Wassertests und Tests in kleinerem Maßstab", wird Kuebler von "The Warzone" zitiert. Er betonte jedoch, dass das Projekt "mehr als nur die Entwicklung eines Flugzeugs" umfasse. So müssten etwa Studien durchgeführt werden, wie sich verschiedene Seezustände auf das Flugzeug auswirken.