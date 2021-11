Dieses kuriose Flugzeug flog vor 74 Jahren einmal und nie wieder

Die Hughes H-4 Hercules ist eines der größten Flugboote, die jemals gebaut wurden. Am 2. November 1947 flog sie genau einmal und landete dann für immer im Museum. Ihren Spitznamen Spruce Goose (Fichtengans) erhielt die Maschine, weil sie aus Holz gebaut wurde.

Weil das Flugboot 1947 immer noch nicht in Aktion war, musste sich Hughes vor einem Kriegskomitee verantworten. Dort sagte er: ‎"Die Herkules ist ein monumentales Unterfangen. Es ist das größte Flugzeug, das jemals gebaut wurde. Es ist über 5 Stockwerke hoch mit einer Spannweite, die länger ist als ein Football-Feld. Das ist mehr als ein Stadtblock". Er gelobte, all seine Kraft in das Projekt zu stecken und im Falle eines Scheiterns das Land zu verlassen.‎

26 Sekunden Flugzeit

Am 2. November 1947 begann man in Cabrillo Beach, Kalifornien, mit den ersten Tests der Spruce Goose. Hughes selbst war der Pilot. Neben ihm gab es einen Co-Piloten, 2 Ingenieure, 16 Mechaniker und Journalist*innen an Bord.

Zunächst fuhr das Flugzeug nur auf dem Wasser, bis es genug Geschwindigkeit zum Abheben hatte. Gerade einmal 26 Sekunden konnte Hughes die Maschine in der Luft halten. Sie legte eine Meile (1,6 Kilometer) mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h zurück und erhob sich auf 20 Meter, bevor sie wieder auf dem Wasser aufsetzte. Danach wurde es in einem Hangar geparkt und nach Hughes Tod wurde sie zum Ausstellungsstück. Sie kann derzeit im Evergreen Aviation & Space Museum in McMinnville, Oregon, angesehen werden.

Trotz diesem äußerst kurzen Auftritt taucht das Flugboot immer wieder in der Popkultur auf. In Aviator (2004) fliegt Leonardo Di Caprio als Howard Hughes die Spruce Goose. Als "Spruce Moose" (Fichtenelch) hat das Flugboot außerdem einen kurzen Auftritt in der Simpsons-Folge "Vom Teufel besessen".