Ukraine zeigt erstmals französischen Kampfjet Mirage 2000

01.09.2025

Frankreich stellt der Ukraine Mirage-2000-Kampfjets zur Verfügung.

Die ukrainische Luftwaffe hat erstmals offiziell ein Foto des von Frankreich gelieferten Kampfflugzeugs Mirage 2000 veröffentlicht. Das Bild zeigt eine Mirage 2000-5F, die in ihrem ursprünglichen Tarnanstrich, aber mit ukrainischen Hoheitszeichen zu sehen ist. Die Jets wurden Anfang 2025 an die Ukraine übergeben. Das sind nun die ersten Aufnahmen, auf denen eines der Flugzeuge klar sichtbar ist. Veröffentlicht wurden die Fotos unter anderem auf dem Instagram-Account des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij.

Bislang kursierten lediglich ein paar Videos, auf denen die Jets zu sehen waren. Während es auf manchen unklar ist, ob es sich tatsächlich um die ukrainischen Varianten handelt, ist es bei folgendem aufgrund der gelben Farbe der Tanks relativ eindeutig:

Die Mirage 2000-5F ist ein wendiges Mehrzweckkampfflugzeug der 4. Generation. Die -5 ist eine weiterentwickelte Version des französischen Deltaflügel-Kampfjets. Das "F" steht dafür, dass es die Variante ist, die ursprünglich für die französische Luftwaffe entworfen wurde. ➤ Mehr lesen: Mirage 2000 für die Ukraine: Das kann der französische Kampfjet Mit einer Länge von etwa 15 Metern, einer Spannweite von rund 9 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu Mach 2,25 (ca. 2.390 km/h) bei einer Flughöhe von rund 11.000 Metern bietet sie einen Einsatzradius von circa 900 Kilometern als Abfangjäger.

Frankreich plant, die Mirage-2000-Flotte schrittweise, bis etwa 2030, durch modernere Jets vom Typ Rafale zu ersetzen.

Bewaffnung Die Mirage-2000-Maschinen wurden vor der Übergabe modifiziert, um Luft-Boden-Waffen wie die SCALP-EG Marschflugkörper und AASM Hammer Präzisionsbomben einsetzen zu können. Hammer können mit verschiedenen Suchköpfen ausgestattet werden, darunter GPS, Infrarot und Laser, was sowohl gegen bewegliche als auch stationäre Ziele eine hohe Genauigkeit verspricht. Die Hammer-Raketen ermöglichen es, Ziele aus sicherer Entfernung anzugreifen, ohne in die Reichweite feindlicher Luftabwehrsysteme zu gelangen. Ihre maximale Reichweite liegt bei 70 Kilometern.

SCALP haben mit etwa 250 Kilometern eine deutlich größere Reichweite und einen größeren Gefechtskopf, sind jedoch teurer und leichter durch feindliche Radarsysteme zu entdecken. Die SCALP/Storm Shadow ist mit fortschrittlicher Zielsteuerung ausgestattet, einschließlich GPS- und Infraroterkennung, und arbeitet als „Fire-and-Forget“-Waffe, bei der der Pilot nach dem Abfeuern keine weitere Steuerung übernehmen muss. SCALP ist die französische Bezeichnung für den Marschflugkörper, während Storm Shadow der Name in Großbritannien ist.

Die Jets tragen weiterhin ihre ursprüngliche französische Lackierung, inklusive der externen Kraftstofftanks, die in den ukrainischen Nationalfarben lackiert sind. Die Entfernung der Luftbetankungsstutzen weist darauf hin, dass die ukrainische Luftwaffe vorerst keine Luftbetankungsoperationen mit diesen Modellen plant.