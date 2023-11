Mobilfunk-CEO gibt zu, für Empfang immer Konkurrenz-SIM mit zu haben

14 Stunden blieben in Australien 10 Millionen ohne Empfang. Vor einem Ausschuss hatte die CEO von Optus keine guten Antworten.

In Australien musste die Geschäftsführerin der Mobilfunkgesellschaft Optus zurücktreten, weil 10 Millionen Australier*innen 14 Stunden lang ohne Internetverbindung und Telefonnetz blieben. Der Optus-Netzausfall löste in Australien so großen Ärger aus, dass sich die CEO Kelly Bayer Rosmarin persönlich vor einem parlamentarischen Ausschuss für das Versagen verantworten musste.

Peinliche Geständnisse

Bei der Anhörung vor dem Ausschuss letzten Freitag machte Bayer Rosmarin keine gute Figur. Sie sagte etwa, dass das Management der zweitgrößter Mobilfunkgesellschaft Australiens schlicht nicht mit einem Netzausfall gerechnet hatte und deshalb unvorbereitet war. Besonders peinlich: Sie gab zu, dass ihre persönliche Vorbereitung für solche Krisen darin bestand, SIM-Karten der Konkurrenz-Mobilfunkbetreiber bei sich zu tragen.

Der Auftritt von Rosmarin sorgte in Australien die letzten Tage für Spott und füllte die Zeitungen. Am Montag gab die Managerin ihren Rücktritt bekannt. 7NEWS Sydney berichtet nun, dass ihr die Ex-Politikerin Gladys Berejiklian als CEO nachfolgen soll.